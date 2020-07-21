В Госдуме ответили на условия Киева по встрече Путина c Зеленским в Крыму

Депутат Госдумы Андрей Козенко 21 июля посоветовал главе МИД Украины Дмитрию Кулебе быть осторожным в своих высказываниях об условиях встречи президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского.

Ранее в этот день министр иностранных дел Украины заявил, что встреча в Крыму Зеленского и Путина возможна во время церемонии снятия российского флага и поднятия там украинского флага в связи с восстановлением там полного суверенитета Украины.

«Более 90% крымчан, проголосовавших за поправки в Конституцию РФ, поддержали пункт о незыблемости российских границ. Госдума, в свою очередь, подготовила законопроект, принятый сегодня во втором чтении, согласно которому призывы к нарушению территориальной целостности нашей страны приравниваются к экстремизму. Ответственность предполагается не только для граждан России, но и для иностранцев, в отношении которых Российская Федерация сможет затребовать экстрадицию», — сказал Андрей Козенко.

По его словам, после подписания закона и вступления его в силу Русская община Крыма будет осуществлять постоянный мониторинг нарушений законодательства в этой сфере и отслеживать подобные экстремистские заявления в отношении Крыма.

«Несмотря на то что в Уголовном кодексе за такие призывы отдать, «вернуть» или подарить ту или иную часть России ответственность составляет до 10 лет лишения свободы, многие украинские деятели, такие как Кулеба, уже давно напризывали на пожизненное. Человеку, в силу своей должности привыкшему путешествовать по миру, я бы посоветовал быть более осторожным в своих высказываниях», — заключил депутат Козенко.

Ранее, 20 июля, Владимир Путин посетил Крым, где при его участии были заложены два универсальных десантных корабля-вертолетоносца. Мероприятие прошло в Керчи на судостроительном заводе «Залив».

Украинские СМИ в тот же день сообщали, что Зеленский в это время отдыхает на острове Бирючий в Херсонской области недалеко от Крыма, а также предположили, что президенты якобы могли провести тайную встречу.