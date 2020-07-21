МИД Украины назвал условие встречи Путина и Зеленского в Крыму

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба во вторник, 21 июля, назвал условие, при котором в Крыму возможна встреча президентов России и Украины — Владимира Путина и Владимира Зеленского.

«Встреча в Крыму президента Зеленского и Путина возможна во время церемонии снятия российского флага и поднятия там украинского флага в связи с восстановлением там полного суверенитета Украины над временно оккупированным Крымом», — заявил министр, его цитирует «РИА Новости».

В то же время, по словам Кулебы, о готовности России провести такую церемонию ничего не известно.

Глава МИД Украины также заявил, что встреча Путина и Зеленского скорее «немыслима», так как российский лидер посетил Крым с целью усиления военного присутствия в республике.

20 июля Путин посетил Крым, где при его участии были заложены два универсальных десантных корабля-вертолетоносца. Мероприятие прошло в Керчи на судостроительном заводе «Залив».

Украинские СМИ в тот же день сообщали, что Зеленский в это время отдыхает на острове Бирючий в Херсонской области недалеко от Крыма, а также предположили, что президенты якобы могли провести тайную встречу.