В Петербурге сократят штаты органов госвласти

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов намерен сократить штаты органов государственной власти в городе для экономии средств. Об этом он заявил 21 июля на заседании правительства города, говорится на сайте администрации.

По словам Беглова, власти города должны экономить средства, так как это деньги горожан. «Поэтому поручаю вице-губернаторам Евгению Елину и Эдуарду Батанову подготовить и в течение двух недель представить план по сокращению штатов органов государственной власти Санкт-Петербурга и подведомственных организаций», — сказал чиновник.

По его мнению, сокращение штата госслужащих приведет не только к экономии бюджетных денег, но и повысит эффективность работы госаппарата. Сколько чиновников планируется сократить и в какие сроки, в Смольном пока не сообщили.

Ранее во вторник Санкт-Петербург первым из российских городов присоединился к международному движению по обеспечению безопасного туризма. Гостиницы, отели и рестораны мегаполиса начали получать сертификаты безопасности SafeTravels.