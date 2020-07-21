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В Петербурге сократят штаты органов госвласти

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Фото: РИА Новости/Александр Гальперин
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Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов намерен сократить штаты органов государственной власти в городе для экономии средств. Об этом он заявил 21 июля на заседании правительства города, говорится на сайте администрации.

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По словам Беглова, власти города должны экономить средства, так как это деньги горожан. «Поэтому поручаю вице-губернаторам Евгению Елину и Эдуарду Батанову подготовить и в течение двух недель представить план по сокращению штатов органов государственной власти Санкт-Петербурга и подведомственных организаций», — сказал чиновник.

По его мнению, сокращение штата госслужащих приведет не только к экономии бюджетных денег, но и повысит эффективность работы госаппарата. Сколько чиновников планируется сократить и в какие сроки, в Смольном пока не сообщили.

Ранее во вторник Санкт-Петербург первым из российских городов присоединился к международному движению по обеспечению безопасного туризма. Гостиницы, отели и рестораны мегаполиса начали получать сертификаты безопасности SafeTravels.

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