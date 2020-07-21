Петербург присоединился к международному движению безопасного туризма

Санкт-Петербург первым из российских городов присоединился к международному движению по обеспечению безопасного туризма. Санитарные стандарты ранее утвердил Роспотребнадзор.

Гостиницы, отели и рестораны Северной столицы начали получать сертификаты безопасности SafeTravels. Знак показывает, что организация соблюдает все стандарты безопасности.

Со списком участников SafeTravels можно ознакомиться на официальном туристическом портале Петербурга. Программа носит рекомендательный характер для всех объектов туризма, отмечает телеканал «78».

16 июля сообщалось, что Русский музей разработал специальные маршруты для того, чтобы посетители смогли осмотреть экспозиции Михайловского дворца и корпуса Бенуа и при этом не пересекаться друг с другом. Музей выполняет рекомендации Роспотребнадзора.