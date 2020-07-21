План «Перехват» ввели в Подмосковье после стрельбы в элитном поселке

В Одинцовском районе Подмосковья полицейские ввели план «Перехват» после стрельбы в элитном поселке. Об этом во вторник, 21 июля, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального главка МВД.

Ранее в этот же день стало известно о том, что сотрудники правоохранительных органов проверяют информацию о стрельбе в коттеджном поселке «Береста» на Новорижском шоссе в Московской области.

Сообщалось, что неизвестный мужчина якобы выстрелил из неустановленного оружия в живот другому мужчине. После этого злоумышленник скрылся с места происшествия на внедорожнике Toyota Land Cruiser. Устанавливаются все обстоятельства случившегося. Информация о состоянии пострадавшего не поступала.

Ранее в этот же день в Приморье задержали пенсионера, который, предположительно, открыл стрельбу по соседнему участку и ранил в голову женщину. 63-летний мужчина начал стрелять в воздух из ружья после распития спиртного. Пострадавшая была госпитализирована.