Полиция проверит информацию о стрельбе в элитном поселке в Подмосковье

Сотрудники правоохранительных органов проверяют информацию о стрельбе в элитном коттеджном поселке «Береста» на Новорижском шоссе в Московской области, сообщает 21 июля «РИА Новости» со ссылкой на представителя экстренных служб региона.

«Поступила информация о стрельбе в коттеджном поселке «Береста» в деревне Раздоры, в ходе которой неизвестный мужчина якобы выстрелил из неустановленного оружия в живот другому мужчине», — заявил собеседник агентства.

По его данным, после инцидента стрелявший скрылся с места происшествия на внедорожнике Toyota Land Cruiser, объявленном после этого в розыск. На место выехали правоохранители.

Ранее в этот же день в Приморье задержали пенсионера, который, предположительно, открыл стрельбу по соседнему участку и ранил в голову женщину. 63-летний мужчина начал стрелять в воздух из ружья после распития спиртного. Пострадавшая была госпитализирована.