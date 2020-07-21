Госдума увеличила штрафы за продажу табака и снюса несовершеннолетним

Государственная дума приняла в третьем, окончательном, чтении законопроект о внесении изменений в Кодекс об административных нарушениях, согласно которому в несколько раз увеличиваются штрафы за продажу насвая, сосательного табака (снюса), а также табачных изделий несовершеннолетним. Об этом говорится 21 июля в сообщении на сайте нижней палаты парламента.

Максимальный размер штрафов для граждан за продажу несовершеннолетнему табачной продукции или табачных изделий увеличат в восемь раз — с 5 тыс. рублей до 40 тыс. рублей. Для должностных лиц максимальный размер штрафа увеличат с 50 тыс. до 70 тыс. рублей, для юридических лиц он поднимется со 150 тыс. до 300 тыс. рублей.

Поправки предусматривают наказание граждан за продажу снюса и насвая детям штрафами от 15 тыс. до 20 тыс. рублей. Ранее штраф составлял от 2 тыс. до 4 тыс. рублей. Для должностных лиц штраф составит 30–50 тыс. рублей. Действия юридических лиц повлекут штраф на 100–150 тыс. рублей, пишет «Газете.ру».

В начале февраля в Москве обнаружили более сотни торгующих снюсом онлайн-магазинов. За месяц до этого глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что документов о безопасности никотиносодержащих смесей не существует.