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Количество июльских осадков в Москве превысило месячную норму

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Количество выпавших в Москве в июле осадков уже превысило месячную норму, сообщается на сайте «Метеоновости» 21 июля.

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«В текущем июле дождей в центральных областях Европейской России много, но идут они неравномерно. За истекшие 20 дней в большинстве областей Центрального федерального округа, в том числе и в Москве, норма по осадкам уже выполнена», — говорится в сообщении.

Отмечается, самый обильный на осадки месяц для Москвы — это июль. Норма осадков в центральном месяце лета составляет 94 мм, а это почти в три раза больше, чем в марте.

Также указано, что самой щедрой на дожди стала погода во Владимирской и Тверской областях, где выпало значительно больше нормы, а самым засушливым регионом стала Рязанская область.

Ранее в этот же день синоптики спрогнозировали обильные дожди для ряда регионов Европейской России, Пермского края, Татарстана и Крыма.

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