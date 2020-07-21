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Синоптики пообещали россиянам дожди

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Дождливая погода с грозами ожидается в ряде регионов Европейской России, а также в Пермском крае, Татарстане и Крыму, говорится в видеопрогнозе на сайте Гидрометцентра, опубликованном 20 июля.

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«Температура в эти дни сохранится нежаркая, будут идти дожди. Температура до середины недели не выйдет за пределы 22 градусов. Сильные дожди пройдут 21 июля в Вологодской, Костромской, Ярославской, Владимирской областях, прогремят грозы», — сообщила ведущий научный сотрудник Гидрометцентра Людмила Паршина.

Не обойдется без дождей и гроз в Татарстане, Ростовской области, Крыму, на Кубани, на Северном Кавказе. Сильные дожди с крупным градом пройдут в Пермском крае и в горах Кабардино-Балкарии. Такая сложная погода ожидается 21 июля и в Башкирии — она задержится там на три дня.

Сильные дожди в середине недели пройдут в Ленинградской области и Республике Коми.

Метеоролог в целом отметила ослабление жары до +20...+25 градусов. Однако в Дагестане температура дойдет до +40...+42 градусов.

Ранее, 20 июля, синоптики сообщали о похолодании на западе европейской части России.

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