Госдума одобрила во втором чтении проект о внесудебном банкротстве

Госдума 21 июля одобрила во втором чтении законопроект, разрешающий гражданам с непогашенными долгами в размере от 50 тыс. до 500 тыс. рублей становиться банкротами во внесудебном порядке.

Согласно документу, опубликованному в электронной базе данных нижней палаты парламента, возможность стать банкротом через многофункциональные центры (МФЦ) получат те граждане, у которых приставы не нашли какого-либо имущества, поэтому вернули взыскателю исполнительный лист.

«По данным Единого федерального реестра сведений о банкротстве, у 70–80% граждан-должников, вступающих в процедуру банкротства, инвентаризация не выявила имущества, с помощью которого можно погасить долги», — говорится в пояснительной записке к документу.

Тем, кто желает заявить о банкротстве, в заявлении необходимо будет перечислить известных ему кредиторов и размер обязательств перед ним. Если МФЦ в результате проверки выявит несоответствие с обязательным условием, то заявление вернут гражданину с указанием причин. Такое решение можно будет обжаловать в суде либо обратиться в МФЦ повторно через месяц.

С момента начала процедуры внесудебного банкротства прекращается начисление неустоек, штрафов, пеней, а также процентов по всем обязательствам гражданина. Исключение составляют те долги, о которых не сообщил заявитель, а также задолженность по алиментам, возмещению морального вреда и выплатам по компенсации вреда жизни или здоровью.

На время процедуры гражданину запрещается брать новые кредиты или выступать поручителем. Если в это время заявитель получает какое-либо имущество или же его имущественное положение существенно меняется, то он обязан уведомить об этом МФЦ в течение пяти рабочих дней, после чего процедура банкротства будет прекращена.

В свою очередь кредиторы согласно законопроекту смогут направлять запросы в госорганы по розыску имущества должника. Состав сведений, которые могут содержаться в запросе, а также порядок и сроки предоставления ответа на него будут определены правительством России.

Кроме того, кредиторы, которых должник не укажет в заявлении, смогут перевести процедуру банкротства в суд. Также, если выяснится, что гражданин занизил размера долга, чтобы попасть под лимит 500 тыс. рублей, процедура банкротства может быть переведена в суд.

Предполагается, что процедура банкротства будет бесплатной, а данный законопроект вступит в силу с 1 сентября.

Ранее, 7 июля, стало известно, что по итогам первой половины 2020 года суды признали несостоятельными 42,7 тыс. граждан, включая и индивидуальных предпринимателей, что на 47,2% больше показателей аналогичного периода 2019-го.