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Банкротами за полгода признаны более 42 тыс. россиян

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
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По итогам первых шести месяцев этого года суды признали несостоятельными 42,7 тыс. граждан, включая и индивидуальных предпринимателей, что на 47,2% больше показателей аналогичного периода 2019-го. Об этом говорится в информации единого реестра «Федресурс», предоставленной «Известиям».

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Только в январе–марте прирост этого показателя составил 68%

Всего во II квартале обанкротились 20,4 тыс. человек, или на 29,6% больше, чем годом ранее. Однако рост числа несостоятельных граждан по сравнению с I кварталом замедлился, тогда он составил 68% к данным января–марта 2019-го. Как пояснил руководитель проекта «Федресурс» Алексей Юхнин, на такие показатели повлияло то, что суды с конца марта и до середины мая рассматривали меньше дел о несостоятельности физических и юридических лиц, чем обычно. Он отметил, что уже к концу полугодия с возвращением к стандартному режиму работы застой в предыдущие месяцы отчасти был компенсирован и в июне число личных банкротств выросло до 11,5 тыс., что вдвое больше прошлогодних цифр.

В разрезе регионов в абсолютном выражении по росту несостоятельности лидируют Москва — 2,5 тыс. (+11,6%), Московская и Самарская области — 2,2 тыс. (+18,9%) и 2 тыс. (+63,4%) соответственно. В целом по стране за полугодие зафиксировано 29 новых банкротов на 100 тыс. населения против 20 — в 2019-м.

Подробнее читайте в материале «Известий»:

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