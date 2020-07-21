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В ХК «Авангард» выявили 20 случаев коронавируса

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Положительный тест на коронавирус в омском ХК «Авангард» КХЛ сдали 20 игроков и сотрудников клуба. Об этом во вторник, 21 июля, заявил генеральный менеджер клуба Алексей Волков.

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По его словам, команда сдавала анализы на COVID-19 с самого начала сборов. 20 июля тест выявил коронавирус у большой группы игроков и обслуживающего персонала, пишет RT. Все 20 человек, у которых оказался положительный результат, изолированы, уточняет RNS. Ярко выраженных симптомов заболевания у большинства из них нет, передает телеканал «360».

«Отмечу, что подтвержденными такие тесты могут считаться только после обследования, которое проведет Роспотребнадзор. За состоянием всех членов команды наблюдает медицинская служба. Для тех, у кого тест показал отрицательный результат, будет организовано дополнительное тестирование в кратчайшие сроки», — рассказал Волков.

Как отмечается на сайте kp.ru, предположительно, омская команда теперь не будет принимать участия в предсезонных турнирах.

16 июля в «Авангарде» сообщали о выявлении коронавируса у форварда команды Сергея Шумакова. Он не принимал участия в тренировках и сразу же был изолирован от других игроков.

Прошлый сезон КХЛ приостановили в марте, а после он был объявлен завершенным досрочно из-за пандемии коронавируса. «Авангард» занял третье место в Восточной конференции. В первом раунде плей-офф омский клуб уступил уфимскому «Салавату Юлаеву» в серии со счетом 2:4. Новый сезон должен стартовать 2 сентября.

корона

Всего за время распространения коронавируса в России зафиксировали 783 328 случаев заболевания. Вылечились 562 384 пациента. Скончались после заражения 12 580 человек.

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