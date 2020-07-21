«РусГидро» предложила увеличить инвестпрограмму на пятилетку на 171 млрд рублей

«РусГидро» не сокращает финансирование программы модернизации и строительства тепловой энергетики ДФО на ближайшие пять лет, а напротив, предлагает увеличить капзатраты на 171 млрд рублей. Об этом 21 июля рассказал гендиректор компании Николай Шульгинов на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

«К сожалению, мы никак не можем запустить программу. Запуск этой программы, перечень объектов поддержан Вами, также вышло постановление правительства с этим перечнем. Стоимость этих объектов — примерно 171 млрд на пять лет, цены первого квартала 2019 года», — цитирует Шульгинова пресс-служба Кремля.

Гендиректор «РусГидро» также уточнил, что программа сейчас находится на стадии проектирования, и она будет введена в эксплуатацию до 2026 года.

23 октября 2019 года Счетная палата России поддержала план приватизации. Проект новой программы предполагает продажу части госпакетов «РусГидро», «Совкомфлота», «Транснефти», «Ростелекома», «Россетей» и ОЗК в срок до 2022 года.