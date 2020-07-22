Члены Совета Федерации планируют направить в Минстрой предложение рекомендовать, а в отдельных случаях и обязать застройщиков обеспечивать стандартное жилье деревянной мебелью отечественного производства. В первую очередь эта мера направлена на поддержание деревообрабатывающего сектора экономики в кризис. Но в итоге она окажет решающее воздействие и на рынок недвижимости.

Действия недобросовестных девелоперов отразились на всей строительной отрасли — государство потеряло доверие к бизнесу. Массовые случаи долгостроев привели к переходу на систему эскроу-счетов и проектное финансирование, увеличив себестоимость жилья на цену банковского продукта.

Подорожание квартир на фоне стагнации экономики и сокращения реальных доходов населения вполне закономерно вызвало падение платежеспособного спроса. Принятое решение о субсидировании ипотечных ставок стало оправданной мерой государства. Но новые инициативы, препятствующие свободному развитию рынка, требуют обсуждения.

Покупателей начинают готовить к новой реальности, где даже выбор интерьера будут делать за них. Сторонники инициативы считают, что меблировка квартир сэкономит самый невосполнимый ресурс — время людей. Кроме того, оптом всегда дешевле, поэтому застройщики смогут договориться с мебельными компаниями о существенных скидках. Расходы на интерьер включат в ипотеку, которая в свете последних инициатив выглядит гораздо привлекательнее потребительского кредита.

Все бы ничего, ведь и девелоперов пока много, и проекты меблировки будут предлагаться разные, и изменения коснутся только стандартного жилья. Но экономить на капиталоемких покупках, которые прослужат не один десяток лет, не всегда разумно.

В современных условиях, когда требования потребителей к жилой среде, архитектурным решениям и планировкам растут, решение об упрощении и стандартизации предложений застройщиков выглядит абсурдно.

Новое поколение покупателей выбирает свободу графика работы, передвижений, образа жизни. При этом людям уже недостаточно крыши надо головой, они хотят, чтобы интерьер отражал их личные ценности и чувство стиля. Многие предпочитают минимализм в оформлении дома и даже полное отсутствие мебели до тех пор, пока не накопят достаточно средств для создания индивидуального дизайна. Пандемия коронавируса показала, что психологический комфорт в семье напрямую зависит от планировки, интерьера квартиры и вида за окном.

Но даже если опустить моральный аспект сокращения возможности выбора для покупателей, предложение Совета Федерации вызывает целый ряд противоречий. Прежде всего, цены на недвижимость именно сегмента масс-маркет максимально приближены к себестоимости строительства. Поэтому увеличение налоговой базы, подорожание строительных материалов и новые законодательные инициативы, повышающие расходы девелоперов, в первую очередь влекут за собой рост цен на стандартное жилье. По подсчетам экспертов, его себестоимость может вырасти в среднем на 4%.

Парадокс заключается в том, что этот самый чувствительный к внешним воздействиям сектор рынка функционирует по законам ценовой конкуренции. В борьбе за качество он заранее проигрывает более высоким классам жилья.

Нагружая стандартное жилье дополнительными обязательствами, законодатели практически лишают его основного конкурентного преимущества. Покупатели предпочтут взять ипотеку на чуть большую сумму, но жить в более комфортных условиях, оставив за собой право выбора отделки и меблировки.

Кроме того, предложение демонстрирует отсутствие доверия не только к рыночному механизму, но и к маркетинговым отделам строительных компаний. Заинтересованные в росте продаж девелоперы регулярно анализируют структуру спроса. И лишь небольшой процент застройщиков выводит на рынок точечные проекты с меблировкой. Остальные считают нецелесообразным увеличивать себестоимость новостроек за счет подобного сервиса.

Ужесточение законодательства снижает риски для покупателей, но одновременно сокращает возможность выбора. Даже в условиях кризиса необходимость вмешательства власти должна оцениваться с точки зрения эффективности. В данном случае вопрос о меблировке стандартного жилья вполне может быть решен при помощи естественного рыночного механизма. Само по себе развитие отечественного производства — это драйвер и развития экономики в целом. Однако нельзя, чтобы рост одной отрасли происходил за счет ограничений в другой.

Автор — член президиума Общественного совета при Минстрое

Позиция редакции может не совпадать с мнением автора