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Британские депутаты обвинили РФ в «зловредной кибердеятельности»

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Фото: Global Look Press/Nicolas Armer/dpa
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Комитет британского парламента утверждает, что Россия осуществляет «злонамеренную деятельность в киберпространстве» организованными преступными группировками. Об этом говорится в опубликованном 21 июля докладе комитета по деятельности служб разведки и безопасности парламента Соединенного Королевства.

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Отмечается, что РФ якобы располагает значительным киберпотенциалом.

«Россия осуществляет вредоносные кибератаки с целью агрессивного самоутверждения — например, попыток вмешательства в выборы в других странах», — говорится в докладе.

Документ подготовлен еще в марте прошлого года, после чего был передан на одобрение премьер-министру. Его должны были обнародовать в декабре, после одобрения правительством. Однако из-за прошедших парламентских выборов потребовалось дождаться формирования нового комитета, что произошло лишь на прошлой неделе.

Ранее, 16 июля, Национальный центр кибербезопасности Великобритании сообщил, что якобы связанные с Россией хакеры пытались похитить данные о разработке вакцины от коронавируса. В свою очередь пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что РФ не имеет к этим попыткам никакого отношения.

Посол России в Великобритании Андрей Келин назвал бессмыслицей утверждение спецслужб королевства о якобы попытках российских хакеров похитить данные о вакцине от COVID-19. В подтверждение своих слов он привел тот факт, что британо-шведская фармацевтическая компания AstraZeneca, которая занимается производством вакцины, разработанной в Оксфордском университете, уже заключила контракт с российской «Р-Фарм» по производству препарата на территории России, в случае если он окажется эффективным.

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