Мощи адмирала Ушакова доставили в Петербург к Военно-морскому параду

В Санкт-Петербург доставили ковчег с мощами адмирала Феодора Ушакова. Святыня прибыла из Санаксарского монастыря в Мордовии на борту самолета Ил-76, сообщает пресс-служба Западного военного округа.

Далее ковчег перевезут в Кронштадт, и там поместят на специальный катер, который должен обойти корабли-участники Главного военно-морского парада. На борту катера будет совершаться молебен.

После этого мощи адмирала Ушакова доставят в Морской Никольский собор в Кронштадте, где они будут находиться вплоть до начала парада. Доступ к мощам сделают свободным, сообщает телеканал «78».

Военно-морской парад пройдет в Петербурге и Кронштадте 26 июля, в День ВМФ. В нем примут участие 46 новейших кораблей и подводных лодок Балтийского, Черноморского, Тихоокеанского и Северного флотов. В воздушной части парада задействуют 42 самолета и вертолета. Ожидается, что мероприятие посетит президент России Владимир Путин.

Федор Ушаков был командующим Черноморским флотом, командующим русско-турецкой эскадрой в Средиземном море, адмиралом. Он не потерял в боях ни одного корабля, и ни один его подчиненный не попал в плен. Ушаков не потерпел ни одного поражения и одержал победу в 43 морских сражениях. В 2001 году Русская православная церковь причислила его к лику святых.