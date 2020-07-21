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Россиянам запретят ставить на машины подержанные запчасти

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Фото: ТАСС/Ведомости/Максим Стулов
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Российский инжиниринговый центр НАМИ разработал поправки в технический регламент стран Таможенного союза, запрещающие устанавливать на автомобили бывшие в употреблении глушители, рулевые рейки, компоненты тормозной системы, ремни безопасности и подушки безопасности. Об этом во вторник, 21 июля, сообщает «Коммерсант».

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«Эти компоненты являются критичными для обеспечения безопасной езды. Их демонтируют с выведенных из эксплуатации транспортных средств, которые либо исчерпали свой ресурс, либо были повреждены в результате ДТП. Гарантировать отсутствие скрытых повреждений компонентов, а также наличие усталостных разрушений невозможно», — отмечает заместитель гендиректора по техническому регулированию ФГУП НАМИ Сергей Аникеев.

Изменения вступят в силу не раньше середины 2022 года. О том, кто и как будет контролировать соблюдение новых правил, а также о штрафах за нарушения в настоящий момент не сообщается.

По словам гендиректора компании «Услугиавто» Юрия Пархоменко, содержание автомобиля станет дороже, а сектор рынка по продаже бывших в употреблении запчастей начнет сокращаться. Кроме того, после введения этого запрета на рынок могут выйти китайские компании, которые начнут продавать новые, но некачественные запчасти. Таким образом, существует риск роста количества поддельных запчастей.

14 июля сообщалось, что такое дополнительное оборудование, как антенна, багажник на крышу, фаркоп, можно будет установить только после получения соответствующих разрешений в специальных испытательных лабораториях.

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