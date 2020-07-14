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В России запретят ремонтировать машины восстановленными запчастями
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В России запретят ремонтировать машины восстановленными запчастями

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Фото: РИА Новости/Наталья Горшкова
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В России запретят использовать для ремонта автомобилей бывшие в употреблении и восстановленные запчасти, стоимость которых гораздо ниже новых. Об этом 14 июля пишет «За рулем».

По данным издания, запрет на использование при ремонте машин подержанных запчастей прописан в поправках к техническому регламенту Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств».

В частности, нельзя будет повторно использовать сиденья (если к ним крепятся ремни безопасности), подушки безопасности, рулевое управление, элементы тормозной системы, катализаторы, иммобилайзеры, глушители.

Кроме того, такое дополнительное оборудование, как антенна, багажник на крышу, фаркоп, можно будет установить только после получения соответствующих разрешений в специальных испытательных лабораториях.

13 июля сообщалось, что в России почти половина водителей отвлекается от дороги, управляя автомобилем. При этом 70% из них уверены, что это не мешает им контролировать ситуацию.

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