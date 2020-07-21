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В NASA предупредили о летящем к Земле потенциально опасном астероиде

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Фото: Global Look Press/ESA
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Гигантский астероид приблизится к Земле 29 ноября, сообщили в Центре исследования околоземных объектов (CNEOS) NASA, который проводит наблюдения за потенциально опасными для планеты небесными телами.

Диаметр астероида, который получил название 153201 (2000 WO107), составляет от 370 до 820 м. Таким образом, по размерам он превышает пять футбольных полей. Рекомендуемые FIFA размеры футбольного поля составляют 68 м в ширину и 105 м в длину.

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Небесное тело промчится мимо Земли со скоростью 25,07 км/c на расстоянии 4,3 млн км. Это расстояние в 11 раз больше, чем дистанция от Земли до ее спутника Луны.

Астероид обнаружен в 2000 году. Один оборот вокруг Солнца он совершает примерно за 318 земных суток.

Ранее, в сентябре 2019 года, старший научный сотрудник Института прикладной астрономии РАН Николай Железнов рассказал «Известиям», что астрономы с нетерпением ждут 13 апреля 2029 года.

В этот день знаменитый астероид Апофис диаметром около 350 м пролетит на расстоянии от Земли всего лишь в 32 тыс. км. Его будет видно невооруженным глазом.

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