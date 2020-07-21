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Правительство выделило 6 млрд рублей на жилье в регионах

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Правительство России выделило более 6 млрд рублей на развитие жилищного строительства в регионах. Об этом сообщила пресс-служба кабинета министров во вторник, 21 июля.

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Субсидии выделяются в рамках государственной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации». Их получат Татарстан, Якутия, Хакасия, Удмуртия, Крым, Марий Эл, Чечня, Югра, Брянская, Белгородская, Воронежская, Липецкая, Нижегородская, Иркутская и Новосибирская области.

Средства будут направлены на проведение теплосетей, водопровода, канализации, строительство дорог, детских садов и школ. Это ускорит завершение работ и введение в строй примерно 600 тыс. кв. м жилья.

13 июля президент России Владимир Путин заявил, что у страны есть исторический шанс кардинально решить жилищный вопрос граждан. По его словам, 5 млн семей могут получить к 2026 году жилье, и эти данные реалистичны.

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