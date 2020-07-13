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Путин заявил о возможности кардинального решения жилищного вопроса россиян
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Путин заявил о возможности кардинального решения жилищного вопроса россиян

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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У России есть исторический шанс кардинально решить жилищный вопрос граждан. Об этом заявил президент страны Владимир Путин на заседании совета по стратегическому развитию и национальным проектам 13 июля.

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«У нас есть исторический шанс в обозримые сроки, может впервые за всю историю России, кардинально решить жилищный вопрос. Это одно из фундаментальных условий нормальной жизни человека и российской семьи», — сказал президент.

Он обратил внимание на необходимость сокращения издержек и, как результат, снижения стоимости жилья.

«Всё, что связано с повышением необоснованных издержек и экономически необоснованного роста, стоимость квадратного метра жилья — должно быть в поле нашего внимания, оно должно приводить к конечному результату, а именно к таким ценам, которые были бы по карману людям», — заявил российский лидер.

Он добавил, что 5 млн семей могут получить к 2026 году жилье, и эти данные реалистичны. «Можно и большего добиться», — подчеркнул президент.

Путин также напомнил об опасениях, связанных с введением эскроу-счетов. «Ничего драматического не произошло, чтобы мы должны были «отруливать» назад в направлении перекладывания ответственности и финансовых рисков на плечи граждан», — сказал он. Именно государство должно нести эту ответственность, и страна движется в правильном направлении, отметил президент.

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