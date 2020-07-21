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Греция получит €72 млрд из фондов ЕС

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Фото: REUTERS/Alkis Konstantinidis
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Саммит Евросоюза одобрил выделение Греции €32 млрд из фонда восстановления экономики. Помимо этого Греция получит еще около €40 млрд из бюджета ЕС, сообщил премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис на брифинге после завершения саммита ЕС в Facebook.

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Мицотакис заявил, что удалось добиться важного результата и для Европы, и для Греции. Европа видит суть событий, она отвечает фондом развития в €750 млрд и бюджетом на следующие семь лет в размере €1,074 трлн, отметил премьер.

«Мы возвращаемся в Афины с общим пакетом, превышающим €70 млрд. Это беспрецедентный для нашей страны размер», — сказал Мицотакис.

По словам греческого премьера, на саммите был процесс взаимных уступок, компромиссов и удалось защитить программы, которые имеют национальное значение.

Он заверил, что средства не будут израсходованы впустую.

Мицотакис сказал, что приоритеты распределения средств в Греции будут обсуждаться в следующие недели, до 15 октября программа займов будет представлена в Еврокомиссию.

Ранее 21 июля сообщалось, что лидеры ЕС достигли соглашения по бюджетному плану сообщества на 2021–2027 годы и восстановлению экономики после пандемии коронавируса.

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