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Лидеры ЕС согласовали бюджет на 2021-2027 годы
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Лидеры ЕС согласовали бюджет на 2021-2027 годы

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Фото: REUTERS/Francois Lenoir
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Главы государств и правительств Евросоюза достигли во вторник, 21 июля, соглашения по бюджетному плану сообщества на 2021-2027 годы и восстановлению экономики после пандемии коронавируса.

«Сделка состоялась!» — написал председатель Европейского совета Шарль Мишель в Twitter после окончания саммита в Брюсселе, который затянулся на четыре дня вместо запланированных двух.

«Исторический день для Европы!» — прокомментировал соглашение президент Франции Эммануэль Макрон.

Премьер Бельгии Софи Вильмес подтвердила, что на саммите участники согласовали компромиссный вариант семилетнего бюджетного плана ЕС в размере €1,074 трлн и объем внебюджетного финансирования в €750 млрд.

Ожидается, что эти средства будут привлечены Еврокомиссией в виде кредитов до 2026 года. Сумму планируется погасить до 31 декабря 2058 года.

Ранее сообщалось, что между лидерами на саммите наблюдаются глубокие противоречия. В частности, премьер-министр Италии Джузеппе Конте заявил, что переговоры на саммите зашли в тупик.

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