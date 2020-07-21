Лидеры ЕС согласовали бюджет на 2021-2027 годы

Главы государств и правительств Евросоюза достигли во вторник, 21 июля, соглашения по бюджетному плану сообщества на 2021-2027 годы и восстановлению экономики после пандемии коронавируса.

«Сделка состоялась!» — написал председатель Европейского совета Шарль Мишель в Twitter после окончания саммита в Брюсселе, который затянулся на четыре дня вместо запланированных двух.

Deal! — Charles Michel (@eucopresident) July 21, 2020

«Исторический день для Европы!» — прокомментировал соглашение президент Франции Эммануэль Макрон.

Jour historique pour l’Europe ! — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) July 21, 2020

Премьер Бельгии Софи Вильмес подтвердила, что на саммите участники согласовали компромиссный вариант семилетнего бюджетного плана ЕС в размере €1,074 трлн и объем внебюджетного финансирования в €750 млрд.

We hebben een akkoord. En een goed akkoord! Met een begroting 2021-2027 van 1,074 miljard en een relanceplan van 750 miljard. Nooit eerder heeft de Europese Unie beslist om zo ambitieus te investeren in de toekomst. #EUCO #NextGenerationEU #MFF 🇪🇺🇧🇪 pic.twitter.com/Vdp38bo7yK — Sophie Wilmès (@Sophie_Wilmes) July 21, 2020

Ожидается, что эти средства будут привлечены Еврокомиссией в виде кредитов до 2026 года. Сумму планируется погасить до 31 декабря 2058 года.

Ранее сообщалось, что между лидерами на саммите наблюдаются глубокие противоречия. В частности, премьер-министр Италии Джузеппе Конте заявил, что переговоры на саммите зашли в тупик.