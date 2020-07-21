Лидеры ЕС согласовали бюджет на 2021-2027 годы
Главы государств и правительств Евросоюза достигли во вторник, 21 июля, соглашения по бюджетному плану сообщества на 2021-2027 годы и восстановлению экономики после пандемии коронавируса.
«Сделка состоялась!» — написал председатель Европейского совета Шарль Мишель в Twitter после окончания саммита в Брюсселе, который затянулся на четыре дня вместо запланированных двух.
Deal!— Charles Michel (@eucopresident) July 21, 2020
«Исторический день для Европы!» — прокомментировал соглашение президент Франции Эммануэль Макрон.
Премьер Бельгии Софи Вильмес подтвердила, что на саммите участники согласовали компромиссный вариант семилетнего бюджетного плана ЕС в размере €1,074 трлн и объем внебюджетного финансирования в €750 млрд.
Ожидается, что эти средства будут привлечены Еврокомиссией в виде кредитов до 2026 года. Сумму планируется погасить до 31 декабря 2058 года.
Ранее сообщалось, что между лидерами на саммите наблюдаются глубокие противоречия. В частности, премьер-министр Италии Джузеппе Конте заявил, что переговоры на саммите зашли в тупик.