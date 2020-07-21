Медведчук обвинил Зеленского в провале урегулирования в Донбассе

В провале мирного урегулирования в Донбассе виноваты президент Украины Владимир Зеленский и его команда. Они завели этот вопрос «в глухой угол», заявил председатель политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук.

Киевские власти фактически отказываются от выполнения Минских соглашений, а это единственный международный документ, регулирующий ситуацию, сказал Медведчук в интервью украинскому изданию «112», опубликованном во вторник, 21 июля.

Медведчук также обвинил Зеленского в том, что тот ничего не делает для обуздания национал-радикалов и не может организовать соблюдение прав и свобод в стране.

Ранее в июле Медведчук заявил, что Зеленский ориентируется на мнение радикалов и жителей Западной Украины, традиционно настроенных против жителей юго-востока. При этом политик подчеркнул, что эти люди не голосовали за Зеленского на выборах и, скорее всего, не будут его избирателями и потом, так как у них «у них есть другие кандидаты и другие политические силы».