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Медведчук раскритиковал Зеленского за опору на жителей Запада Украины
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Медведчук раскритиковал Зеленского за опору на жителей Запада Украины

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Фото: РИА Новости/Виктор Толочко
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Президент Украины Владимир Зеленский ориентируется на мнение радикалов и жителей западной части страны. Об этом заявил председатель политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук в субботу, 18 июля.

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«Сегодня политика президента Зеленского и его команды — как бы чего не вышло, как бы не обидеть национал-радикалов, как бы не обидеть людей, которые проживают в Западной Украине. Так они, кстати, за него и не голосовали, насколько мы помним. И вряд ли сейчас будут голосовать, потому что у них есть другие кандидаты и другие политические силы», — сказал Медведчук в интервью, опубликованном на сайте своей партии.

Он отметил, что в самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республиках проживают граждане Украины и Зеленский не должен о них забывать.

По мнению Медведчука, главе государства нужно начать выплачивать пенсии этим людям и предоставить возможность получить образование на Украине.

«А если говорят, что это «приедут дети сепаров и они будут такие, как сепары», тогда, извините, тогда надо определить, кто украинец и вообще кто дал право тем, кто это говорит, определять по принципу «наш-чужой». Кто дал право говорить, что эти чужие? Кто дал тогда право говорить о том, что необходимо в результате политики мирного урегулирования вернуть Донбасс в Украину, а Украину на Донбасс?» — добавил Медведчук.

В конце июня Медведчук обвинил Зеленского в том, что тот нарушает первую статью основного закона. Политик убежден, что действующее руководство страны передало ее под внешнее управление.

В середине мая Медведчук сравнил украинскую власть с «дойной коровой». Таким образом он оценил давление Международного валютного фонда на власть в государстве.

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