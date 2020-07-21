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Дегтярев рассказал об опасениях по поводу коронавируса в Хабаровском крае

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев опасается, что в регионе может ухудшиться ситуация с коронавирусом. Об этом он сообщил журналистам во вторник, 21 июля.

Восток — дело громкое: что ждет Михаила Дегтярева в Хабаровском крае
В первую очередь новому врио главы региона предстоит выстроить коммуникацию с гражданами

«Есть тревожные сигналы, есть опасения, что пандемия в Хабаровском крае может в очередной раз продемонстрировать свою агрессию», — цитирует его ТАСС.

По словам Дегтярева, он намерен познакомиться с краевым правительством и местными представителями федеральных органов и заслушать доклад о распространении коронавируса в крае.

20 июля президент России Владимир Путин подписал указ об отставке губернатора Хабаровского края Сергея Фургала в связи с утратой доверия. Временно исполняющим обязанности главы региона был назначен депутат от ЛДПР Михаил Дегтярев. Его депутатские полномочия будут досрочно прекращены. Представление врио местным властям должно состояться 21 июля в 16:00 по местному времени (9:00 мск).

Фургал был задержан 9 июля. Он обвиняется в организации убийств и покушений на предпринимателей в период с 2004 по 2005 год. Возбуждено уголовное дело по статье «Организация преступного сообщества», решением Басманного суда Москвы он арестован на два месяца и помещен в СИЗО Лефортово. Вину бывший губернатор не признает.

По официальным данным, Хабаровский край — единственный регион России, где заболеваемость коронавирусом растет последние десять недель. Там выявлено 6208 случаев заболевания, в том числе 120 — за последние сутки.

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