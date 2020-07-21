Представление Дегтярева правительству Хабаровского края перенесли на два часа

Представление врио губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярева кабмину региона перенесено на 16:00 (09:00 мск) 21 июля, сообщили в пресс-службе краевого правительства.

Изначально мероприятие было запланировано на 14:00 (07:00 мск). Дегтярев уже прибыл в Хабаровский край. По данным ТАСС, представить его должен заместитель полпреда президента России в ДФО Григорий Куранов.

20 июля президент России Владимир Путин подписал указ об отставке губернатора Хабаровского края Сергея Фургала в связи с утратой доверия. Временно исполняющим обязанности главы региона был назначен депутат от ЛДПР Михаил Дегтярев. Его депутатские полномочия будут досрочно прекращены.

Сергей Фургал был задержан 9 июля. Он обвиняется в организации убийств и покушений на предпринимателей в период с 2004 по 2005 год. Возбуждено уголовное дело по статье «Организация преступного сообщества», решением Басманного суда Москвы он арестован на два месяца и помещен в СИЗО Лефортово. Вину бывший губернатор не признает.