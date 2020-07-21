Макрон рассказал об удвоении бюджета ЕС

Бюджет Евросоюза на 2021–2027 годs фактически в два раза выше, чем на предыдущий семилетний период. Об этом на пресс-конференции по итогам саммита ЕС заявил президент Франции Эммануэль Макрон. Мероприятие транслировалось в Twitter Елисейского дворца.

Общий объем утвержденного на саммите семилетнего бюджетного плана ЕС и фонда восстановления экономики Евросоюза составляют €1,824 трлн. Бюджет на 2014–2020 годы составлял €959 млрд.

До 30% всех средств будет выделено на проекты, связанные с климатом, отметил французский лидер.

Ранее 21 июля сообщалось, что лидеры ЕС достигли соглашения по бюджетному плану сообщества на 2021–2027 годы и восстановлению экономики после пандемии коронавируса.

Премьер-министр Бельгии Софи Вильмес подтвердила, что на саммите участники согласовали компромиссный вариант семилетнего бюджетного плана ЕС в размере €1,074 трлн и €750 млрд внебюджетного финансирования. Его планируется привлечь в виде кредитов.