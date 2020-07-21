Прямой эфир

Макрон рассказал об удвоении бюджета ЕС

0
Фото: REUTERS/Pierre Albouy
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Бюджет Евросоюза на 2021–2027 годs фактически в два раза выше, чем на предыдущий семилетний период. Об этом на пресс-конференции по итогам саммита ЕС заявил президент Франции Эммануэль Макрон. Мероприятие транслировалось в Twitter Елисейского дворца.

Общий объем утвержденного на саммите семилетнего бюджетного плана ЕС и фонда восстановления экономики Евросоюза составляют €1,824 трлн. Бюджет на 2014–2020 годы составлял €959 млрд.

До 30% всех средств будет выделено на проекты, связанные с климатом, отметил французский лидер.

Ранее 21 июля сообщалось, что лидеры ЕС достигли соглашения по бюджетному плану сообщества на 2021–2027 годы и восстановлению экономики после пандемии коронавируса.

Премьер-министр Бельгии Софи Вильмес подтвердила, что на саммите участники согласовали компромиссный вариант семилетнего бюджетного плана ЕС в размере €1,074 трлн и €750 млрд внебюджетного финансирования. Его планируется привлечь в виде кредитов.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020