Спасатели нашли пропавшего две недели назад золотодобытчика на Чукотке

Спасатели нашли на Чукотке мужчину, который заблудился в тундре и провел там более двух недель. Об этом сообщило региональное управление МЧС.

Мужчину, пропавшего 4 июля, обнаружили в районе 140 км зимника Билибино — Омолон. Его доставили в больницу, после осмотра выяснилось, что он находится в удовлетворительном состоянии и в помощи не нуждается.

Найденный рассказал спасателям, что вместе с коллегами ехал в сторону участка добычи золота. У них сломался вездеход. Он сказал попутчикам, что хорошо знает дорогу и пойдет пешком и предложил им после починки машины подобрать его на дороге. Восстановить транспорт удалось только на следующий день, но по пути товарищи его не встретили. 6 июля они сообщили о пропаже. Начались поисковые работы, но они не давали результатов даже после того, как был задействован вертолет. Обнаружить мужчину удалось лишь 19 июля, когда спасатели уже возвращались на место постоянной дислокации.

53-летний уроженец Екатеринбурга рассказал, что всё это время питался ягодами и дикоросами и ночевал на старых охотничьих балках. По его словам, он несколько раз издали видел диких медведей.

15 июля волонтеры нашли в лесу пожилого жителя Тверской области, который ушел за грибами и пропал. 75-летний мужчина переночевал в лесу у костра, а утром понял, как выйти из леса и встретил поисковиков по пути.