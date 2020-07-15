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Волонтеры спасли заблудившегося в лесу 75-летнего грибника под Тверью

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В Конаковском районе Тверской области волонтеры вывели из леса 75-летнего грибника. Он ушел из дома утром 13 июля, не взяв с собой телефон. Пенсионера нашли после полуночи 14 июля.

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Как пишут «Тверские ведомости», родственники не знали, куда конкретно пошел мужчина. Однако помнили, что обычно он уходил в лес после станции Донховка. Таким образом, волонтерам предстояло «прочесать» большую лесополосу.

В поисках сначала участвовали два экипажа отряда «Сова» из Твери, в общей сложности шесть человек. Затем поиски продолжили только двое.

Выяснилось, что мужчина ушел в другом направлении. Он потерялся и не смог правильно сориентироваться. Ночью пенсионер развел костер и грелся у него, а утром понял, как надо возвращаться. По пути он встретил искавших его волонтеров.

28 мая сообщалось, что в Новой Зеландии нашли двух туристов, которые провели в национальном парке Кахуранги 19 дней.

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