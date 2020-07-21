Специалисты не нашли отходов в Курском водохранилище

Стали известны результаты исследований проб воды, взятых из Курского водохранилища. Анализы проводили специалисты Курскоблприроднадзора.

Они пришли к выводу, что слива отходов не было. В течение 10 дней станут известны результаты проверки на наличие загрязняющих веществ, пишет «Курская правда» со ссылкой на региональный комитет экологической безопасности и природопользования.

Ранее в соцсетях местные жители жаловались на качество воды в местном водохранилище. Представители комитета выехали на место для забора воды. Эксперты пришли к выводу, что пена образовалась из-за цветения водоема. Там обнаружены сине-зеленые водоросли.

17 июля сообщалось, что в Иркутской области СКР проводит проверку по факту загрязнения Байкала нефтепродуктами. Они появились в результате утечки топлива с судна, столкнувшегося с причалом во время шторма.