СКР проводит проверку после утечки нефтепродуктов на Байкале

Восточно-Сибирское следственное управление СКР на транспорте проводит доследственную проверку по факту загрязнения вод Байкала нефтепродуктами. Это произошло в результате утечки топлива из судна, поврежденного во время шторма.

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Как пишет ИА IrkutskMedia, 16 июля на Байкале пришвартованное судно столкнулось с причалом. В результате пострадавших нет, однако в воду попали нефтепродукты из топливного бака. Специалисты устанавливают размер ущерба.

Правоохранительные органы должны выяснить все обстоятельства случившегося. По результатам примут процессуальное решение. Проверку инцидента проводит также природоохранная прокуратура.

16 июля сообщалось, что по факту сброса в реку Каму химических веществ в Пермском крае возбудили уголовное дело. В результате случившегося было зафиксировано превышение установленных нормативов внешнего воздействия на окружающую среду.