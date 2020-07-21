Названа стоимость проезда по платной трассе М-12 Москва–Казань

Глава компании «Автодор» Вячеслав Петушенко рассказал, что стоимость проезда по трассе М-12 Москва–Казань составит около 1600 рублей.

Он отметил, что новая трасса будет полностью платной.

«В среднем, если посчитать, то для легкового [автомобиля] в районе двух с половиной рублей за километр будет стоить. Получается, если 800 километров вся трасса и чуть больше двух рублей за километр — 1600 рублей», — рассказал Петушенко в эфире программы «Утро России» на телеканале «Россия 1» во вторник, 21 июля.

17 июля Петушенко рассказал, что «Автодор» рассматривает возможность выпуска «народных» облигаций, чтобы построить платную трассу М-12.

Петушенко объяснил такой ход тем, что в России дорожное строительство должно развиваться как можно активнее, однако у государства не всегда есть достаточно бюджетных средств для реализации таких проектов.

Автодорога М-12 Москва–Казань протяженностью 794 км объединит четыре крупнейшие агломерации — Московскую, Нижегородскую, Казанскую, Самарско-Тольяттинскую — и существенно сократит время в пути между Москвой и Казанью.

Дорога между городами займет около шести с половиной часов, в то время как сейчас занимает более 10 часов.

Магистраль Москва–Казань станет частью федерального транспортного коридора Европа – Западный Китай.