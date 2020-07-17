«Автодор» заявил о возможном выпуске «народных» облигаций для строительства М-12

«Автодор» рассматривает возможность выпуска «народных» облигаций, чтобы построить платную трассу М-12 Москва–Казань. Об этом в пятницу, 17 июля, заявил глава компании Вячеслав Петушенко в эфире «Радио Автодор».

«Мы, конечно, рассматриваем разные варианты привлечения средств для строительства. В том числе мы говорим о «вечных» облигациях и рассматриваем вариант размещения на рынке облигаций, в которых могут принимать участие и физические лица», ― рассказал он.

Петушенко объяснил такой ход тем, что в России дорожное строительство должно развиваться как можно активнее, однако у государства не всегда есть достаточно бюджетных средств для реализации таких проектов.

Строительство трассы пройдет в восемь этапов вместо запланированных четырех. Первые два завершат до 2024 года — от Москвы до Владимира и южный обход Казани, а остальные построят до 2027 года.

Автодорога Москва–Казань протяженностью 794 км, которая получит номер М-12, объединит четыре крупнейшие агломерации — Московскую, Нижегородскую, Казанскую, Самарско-Тольяттинскую — и в два раза сократит время в пути между Москвой и Казанью.

Магистраль Москва–Казань станет частью федерального транспортного коридора Европа – Западный Китай.