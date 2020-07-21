Трамп назвал себя любимым президентом американцев
Президент США Дональд Трамп опубликовал в Twitter свое фото в медицинской маске и заверил, что он самый патриотичный и любимый президент.
Обращаясь к американцам, Трамп отметил, что в борьбе с «китайским вирусом» страна объединилась. При этом многие считают патриотичным в условиях пандемии коронавируса носить маски, если не получается соблюдать социальную дистанцию.
«Нет никого более патриотичного, чем я, ваш любимый президент!» — подытожил он.
С начала эпидемии COVID-19 в США Трамп игнорировал ношение медицинской маски, заявляя, что это не соответствует его статусу. Впервые в маске он появился 12 июля.
Через неделю Трамп отметил, что не собирается заставлять американцев носить медицинские маски, так как не верит, что те помогут победить коронавирус.