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Трамп назвал себя любимым президентом американцев

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Фото: REUTERS/Jonathan Ernst
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Президент США Дональд Трамп опубликовал в Twitter свое фото в медицинской маске и заверил, что он самый патриотичный и любимый президент.

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Обращаясь к американцам, Трамп отметил, что в борьбе с «китайским вирусом» страна объединилась. При этом многие считают патриотичным в условиях пандемии коронавируса носить маски, если не получается соблюдать социальную дистанцию.

«Нет никого более патриотичного, чем я, ваш любимый президент!» — подытожил он.

С начала эпидемии COVID-19 в США Трамп игнорировал ношение медицинской маски, заявляя, что это не соответствует его статусу. Впервые в маске он появился 12 июля.

Через неделю Трамп отметил, что не собирается заставлять американцев носить медицинские маски, так как не верит, что те помогут победить коронавирус.

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