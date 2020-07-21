Трамп назвал себя любимым президентом американцев

Президент США Дональд Трамп опубликовал в Twitter свое фото в медицинской маске и заверил, что он самый патриотичный и любимый президент.

Обращаясь к американцам, Трамп отметил, что в борьбе с «китайским вирусом» страна объединилась. При этом многие считают патриотичным в условиях пандемии коронавируса носить маски, если не получается соблюдать социальную дистанцию.

«Нет никого более патриотичного, чем я, ваш любимый президент!» — подытожил он.

We are United in our effort to defeat the Invisible China Virus, and many people say that it is Patriotic to wear a face mask when you can’t socially distance. There is nobody more Patriotic than me, your favorite President! pic.twitter.com/iQOd1whktN — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 20, 2020

С начала эпидемии COVID-19 в США Трамп игнорировал ношение медицинской маски, заявляя, что это не соответствует его статусу. Впервые в маске он появился 12 июля.

Через неделю Трамп отметил, что не собирается заставлять американцев носить медицинские маски, так как не верит, что те помогут победить коронавирус.