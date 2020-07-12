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Трамп впервые появился в медицинской маске

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Фото: REUTERS/Tasos Katopodis
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Президент США Дональд Трамп впервые появился на публике в медицинской маске во время визита в военно-медицинский центр им. Уолтера Рида под Вашингтоном, пишет CBC в субботу, 11 июля.

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Американский лидер встретился с раненными военнослужащими, а также с медицинским персоналом, которые ухаживают за пациентами с коронавирусом. Отмечается, что все лица, сопровождавшие пациента, также были в медицинских масках.

Накануне Трамп пообещал надеть защитную маску во время визита в военно-медицинский центр. При этом он подчеркнул, что в ее ношении нет нужды, поскольку его и его окружение регулярно тестируют на наличие коронавирусной инфекции.

Трамп регулярно пренебрегал ношением маски. В начале пандемии он заявил, что эта атрибутика не подходит ему по статусу, однако позже выступил в поддержку подобной защитной меры. Он отметил, что в маске похож на героя американского вестерна.

По данным портала Worldometer, в стране зафиксировано более 3,3 млн случаев заболевания, более 137,3 тыс. пациентов скончались.

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