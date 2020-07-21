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Ученый назвал число нулевых пациентов с коронавирусом в России

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Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев
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Число нулевых пациентов с коронавирусом в России может составлять 67 человек, каждый из которых провоцировал маленькую вспышку вируса, считает профессор Сколтеха Георгий Базыкин.

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По его словам, исследование эпидемиологии COVID-19 говорит о том, что в феврале-марте наблюдался поток зараженных, приезжающих из Европы в РФ. При этом завозился «разнородный» вирус. Первым человеком, для которого есть генетические последовательности распространения вируса, оказалась женщина, приехавшая из Франции. Однако только ее нельзя считать нулевым пациентом.

«Мы видим 67 независимых событий, независимых завозов, часть из которых привела к распространению вируса в России… У нас не было одного нулевого пациента, у нас было множество завозов, можно говорить о некотором потоке этих людей», — цитирует Базыкина 21 июля «РИА Новости».

Ученый также сообщил, что внутри России удалось отследить девять линий распространения коронавируса, которые встречаются только на российской территории. Однако их может быть и больше.

Он отметил, что меньшее число линий распространения по сравнению с числом нулевых пациентов связано с тем, что некоторые заразившиеся по тем или иным причинам не стали распространителями вируса.

При этом поток заболевших из Европы наблюдался в течение двух недель, в течение которых ужесточался въезд в РФ.

20 июля академик РАН Арег Тотолян рассказал о последствиях заражения коронавирусом и гриппом одновременно. По его словам, это может привести к осложнениям со стороны бронхолегочной системы и утяжелить протекание обеих инфекций.

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