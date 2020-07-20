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Эксперт предупредил о последствиях заболевания гриппом и COVID-19 одновременно

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Заражение одновременно и гриппом, и коронавирусом может привести к осложнениям со стороны бронхолегочной системы и утяжелить протекание обеих инфекций. Об этом 20 июля сообщил ТАСС директор НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера в Санкт-Петербурге, академик РАН Арег Тотолян.

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«Грипп сочетается с обычным коронавирусом, который сопровождает ОРЗ и не является таким патогенным. Как именно будет с новым вариантом коронавируса, мы можем только предполагать — вероятно, будет утяжеление и одной, и другой инфекции», — рассказал он.

Эксперт отметил, что оба вируса поражают в первую очередь именно бронхи и легкие через «входные для коронавируса ворота — нос и зев».

Однако оснований говорить о том, что новая коронавирусная инфекция станет сезонным заболеванием, к которому нет стойкого иммунитета, пока нет — для такого сценария вирус должен быстро мутировать, чего в случае с коронавирусом не происходит. А о выработке иммунитета, по словам директора НИИ, можно судить по динамике среди возрастных групп, которые начнут учебный год и где увеличится плотность контактов.

По словам ученого, также невозможно пока говорить об одновременной вакцинации от гриппа и коронавируса, так как необходимо проводить детальное исследование на совместимость, а зарегистрированных вакцин от коронавируса еще нет. При этом в целом одновременная вакцинация от нескольких инфекций встречается довольно часто.

Ранее, 19 июля, директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург также рассказал о том, что вакцинация от коронавируса не станет препятствием для других прививок, однако для адаптации имунной системы всё же лучше сохранить промежуток в 2–3 недели.

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