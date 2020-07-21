В центре Москвы прорвало трубу с горячей водой
В центре российской столицы горячая вода частично залила проезжую часть на улице Коровий Вал, сообщил телеканал РЕН ТВ 20 июля.
Последствия аварии ликвидируют сотрудники МЧС и Мосводоканала. По предварительным данным, произошел прорыв трубопровода.
Причины произошедшего устанавливаются, информации о пострадавших нет.
8 июля сообщалось, что фонтан горячей воды пробил окна жилого дома в Екатеринбурге. Прорыв трубы произошел ночью, струя кипятка достигала третьего этажа жилого дома.