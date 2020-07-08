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Фонтан кипятка пробил окна дома в Екатеринбурге

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Фото: соцсети
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Фонтан горячей воды пробил окна жилого дома в Екатеринбурге, сообщает «Екатеринбург Онлайн» в среду, 8 июля.

Прорыв трубы произошел ночью на перекрестке улиц Красноармейская и Карла Маркса. Струя кипятка достигала третьего этажа жилого дома.

«Кипяток стал бить прямо в окна, стекла разбились, вода стала растекаться по полу. Люди не знали, что делать: спасать имущество или спасаться самим», — отмечает агентство.

Также кипятком оказался залит салон дизайнерской мебели. Сумма ущерба оценивается в 20 млн рублей. Также пострадал автомобиль пострадал Volkswagen Tiguan, который был припаркован рядом с местом прорыва.

В мае трубу горячей воды прорвало на Рябиновой улице на западе Москвы. В результате аварии из-под земли забил мощный фонтан.

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