Госдума рассмотрит проекты об ужесточении антитабачного законодательства

Госдума 21 июля рассмотрит во втором чтении два законопроекта об ужесточении антитабачного законодательства. Данную меру планируется расширить на вейпы, электронные сигареты и кальяны. Кроме того, депутаты предлагают увеличить штрафы за продажу табачных изделий детям.

Так, проекты предполагают распространение действия закона «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака» на электронные сигареты и кальяны. За нарушение ограничений, связанных с их оборотом и использованием, предлагается ввести административную ответственность. Например, демонстрация курения вейпов и кальянов может быть запрещена на телеэкране, пишет «РИА Новости».

Кроме того, штрафы предусмотрены за вовлечение несовершеннолетних в процесс использования электронных курительных изделий — от 1 тыс. до 2 тыс. рублей, за курение на детских площадках — от 2 тыс. до 3 тыс. рублей.

Поправки также предполагают запрет курения в коммунальных квартирах и обязанность работодателей обеспечить сотрудникам благоприятную среду без табачного дыма.

Кроме того, предлагается законодательно закрепить оказание курильщикам медпомощи, направленной на прекращение потребления табака.

Также предлагается увеличить штрафы за продажу сосательного табака (снюса), насвая, за продажу табачных изделий несовершеннолетним. Для физических лиц за нарушение данной нормы предложен штраф от 20 тыс. до 40 тыс. рублей, для юрлиц — от 150 тыс. до 300 тыс.

В марте «Известия» сообщали, что четверть российских работодателей одобряют идею штрафовать сотрудников за перекуры. Однако на практике к такой мере прибегает лишь 1% компаний, еще 3% запрещают потребление табака в рабочее время. Идею штрафовать сотрудников за перекуры в прошлом году предложил Минздрав.