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Магаданская облдума приняла закон о расширении льгот для бизнесменов

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Магаданская областная дума приняла закон, расширяющий льготы для предпринимателей, на деятельности которых могут негативно сказаться ограничения, связанные с пандемией коронавируса. Об этом ИА MagadanMedia сообщили в пресс-службе облдумы.

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В 2020 году большее количество предприятий сможет воспользоваться пониженными налоговыми ставками и льготой по уплате транспортного налога. В апреле депутаты приняли решение снизить на региональном уровне до 5% и 2% ставки для колымских предпринимателей.

Дополнительные льготы могут получить предприятия, занимающиеся регулярными пассажирскими перевозками, гостиницы и другие места временного проживания, легковое такси, заведения общественного питания, кинотеатры, а также организации, работающие в области дополнительного образования детей и взрослых, спорта, отдыха и развлечений, здравоохранения, предоставления бытовых услуг.

Еще одно положение законопроекта относится к работе музеев. В этом году они смогут применять пониженные налоговые ставки – 2% и 5% в зависимости от выбранной формы налогооблажения.

«Мы вместе с правительством Магаданской области держим под контролем ситуацию с ограничениями из-за пандемии коронавируса, понимаем, насколько остро они сказываются на отдельных видах предпринимательской деятельности. Поэтому перечень мер поддержки дополняется», - заявил председатель Магаданской областной думы Сергей Абрамов.

13 июля сообщалось, что выручка малого и среднего предпринимательства в России вернулась к уровню, который был до введения ограничительных мер на фоне распространения коронавируса.

Ранее, 23 июня, президент России Владимир Путин во время обращения к россиянам предложил правительству выделить еще 100 млрд рублей на программу льготных кредитов для предприятий под 2%.

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