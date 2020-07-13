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В России выручка малого бизнеса вернулась к уровню до коронавируса

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Выручка малого и среднего предпринимательства в России вернулась к уровню, который был до введения ограничительных мер на фоне распространения коронавируса. Об этом в понедельник, 13 июля, сообщает ТАСС со ссылкой на исследование банка «Точка» о состоянии малого и среднего бизнеса в стране.

Придать замедление: в мае число новых фирм сократилось в два раза
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«Общая выручка малого и среднего бизнеса вернулась к уровню марта 2020 года даже в отраслях, наиболее пострадавших от коронавируса», ― отмечается в исследовании.

Также в банке «Точка» добавили, что в отраслях, пострадавших от распространения COVID-19 в меньшей степени, уровень выручки превысил докарантинный на 23%, а покупательская активность увеличилась на 3% по сравнению с периодом до введения ограничительных мер.

Кроме того, в исследовании подчеркивается, что в первую неделю июня выросли арендные платежи малого и среднего бизнеса: сумма платежей в наиболее пострадавших отраслях увеличилась на 51%, а в остальных ― 43,5%.

Ранее, 23 июня, президент России Владимир Путин во вторник во время обращения к россиянам предложил правительству выделить еще 100 млрд рублей на программу льготных кредитов для предприятий под 2%.

15 июня глава государства поручил правительству принять решения о продлении меры поддержки экономики и граждан после 1 июля. В целом, по словам главы государства, работа по реализации мер поддержки экономики и граждан в связи с коронавирусом «идет достаточно ритмично» и, по его мнению, России удалось сработать на опережение и сгладить последствия пандемии для экономики и граждан.

Также российский лидер попросил «Общероссийский народный фронт» (ОНФ) отслеживать эффективность принимаемых в условиях эпидемии коронавируса мер поддержки.

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