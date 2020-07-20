В Госдуме предложили увеличить штрафы за угрозы должникам

В России могут увеличить штрафы за применение угроз к должникам до 500 тыс. рублей, а также позволит привлекать к ответственности кредитные организации. Соответствующий законопроект внесен в Госдуму, текст документа опубликован в электронной базе данных нижней палаты парламента в понедельник, 20 июля.

Отмечается, что согласно действующему законодательству, при возврате просроченной задолженности не допускаются психологическое давление на должника, совершение действий, унижающих его честь и достоинство, а также раскрытие его персональных данных. Однако судебные приставы регулярно получают обращения о нарушении данных требований кредитными организациями.

Инициатива предусматривает административные штрафы от 20 тыс. до 200 тыс. рублей за противоправные действия для должностных лиц с возможной дисквалификацией на срок от 6 месяцев до 1 года, и от 50 тыс. до 500 тыс. — для юридических лиц.

Сейчас максимальная сумма взыскания для должностных лиц составляет 100 тыс., а для юридических — 200 тыс.

«Принятие законопроекта позволит усовершенствовать механизм защиты прав граждан от недобросовестных действий при осуществлении возврата просроченной задолженности. Кроме того, предлагаемое законопроектом изменение компетенции рассмотрения статьи 14.57 КоАП снизит нагрузку на судебные органы», — сказано в пояснительной записке.

Ранее в понедельник сообщалось, что банки зафиксировали двукратное снижение обращений граждан за кредитными каникулами в июне по причинам, связанным с пандемией коронавируса.

Так, число обращений за реструктуризацией займов в рамках пандемии во второй половине июня снизилось в два раза по сравнению с началом месяца. Всего было зафиксировано около 14 тыс. обращений.