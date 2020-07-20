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Банки зафиксировали снижение заявок на кредитные каникулы из-за пандемии

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Банки зафиксировали двукратное снижение обращений граждан за кредитными каникулами в июне по причинам, связанным с пандемией коронавируса. Об этом в беседе с ТАСС рассказал генеральный директор бюро кредитных историй «Эквифакс» Олег Лагуткин.

По его словам, число обращений за реструктуризацией займов в рамках пандемии во второй половине июня снизилось в два раза по сравнению с началом месяца. Всего было зафиксировано около 14 тыс. обращений. Лагуткин считает, что в ближайшее время снижение продолжится.

Кроме того, гендиректор бюро добавил, что за все время с начала распространения коронавируса банки одобрили 65% (225 тыс.) обращений за кредитными каникулами в связи с пандемией. Всего было получено 346 тыс. обращений граждан.

6 июля сообщалось, что российские банки реструктурировали кредиты для граждан на общую сумму более 625 млрд рублей в период с 20 марта по 30 июня.

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