Банки реструктурировали россиянам кредиты более чем на 625 млрд рублей

Российские банки реструктурировали кредиты для граждан на общую сумму более 625 млрд рублей. Об этом в понедельник, 6 июля, сообщается в информационном бюллетене Центрального банка (ЦБ) РФ.

«В адрес кредитных организаций от заемщиков поступило 2303,4 тыс. обращений/требований об изменении условий кредитного договора. <...> По состоянию на 30 июня, банками рассмотрено 2200,3 тыс. заявлений граждан. <...> Удовлетворено 1358,7 тыс. заявлений о реструктуризации кредитов. <...> За период с 20 марта по 30 июня банками была проведена реструктуризация кредитных договоров на общую сумму свыше 625 млрд рублей», — отмечается в бюллетене.

Также сообщается, что в настоящий момент в банках на рассмотрении находится 103 тыс. требований, из них 55,9% — по потребительским кредитам физических лиц, 20,1% — по кредитным картам, 19,7% — по ипотечным кредитам, 3% — по автокредитам.

Кроме этого, Центробанк отметил, что количество требований о реструктуризации продолжает снижаться на фоне снятия ограничений, которые были введены в связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией в стране: за период с 4 по 17 июня от граждан поступило около 158 тыс. заявлений, а за период с 18 по 30 июня — 99 тыс.

30 июня сообщалось о массовых жалобах заемщиков на неясные условия программ кредитных каникул банков. Часть клиентов вместо каникул, введенных по поручению президента России Владимира Путина в апреле, оформили реструктуризацию на условиях банков, но граждане узнали об этом лишь постфактум.