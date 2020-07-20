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Канье Уэст не предоставил подписи для попадания в бюллетень Южной Каролины

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Фото: Global Look Press/Imagespace/Keystone Press Agency
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Музыкант Канье Уэст не предоставил ни одной подписи для внесения его имени в избирательный бюллетень для выборов президента США от штата Южная Каролина. Об этом в понедельник, 20 июля, сообщил телеканал Fox News.

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По данным телеканала, 10 тыс. подписей было необходимо предоставить до полудня понедельника. Но ни артист, ни его представитель не явились в избирательную комиссию штата.

На прошлой неделе имя рэпера внесли в избирательные бюллетени в качестве независимого кандидата в Оклахоме. Ранее Уэст просил жителей штата Южная Каролина подписать петицию за внесение его в избирательный бюллетень, отмечает «Газета.ру».

Накануне Уэст предложил музыканту Jay-Z стать его кандидатом на пост вице-президента. По его словам, они с Jay-Z «братья» и «связаны на всю жизнь».

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