Режим ЧС ввели в Первомайском районе Оренбуржья из-за лесного пожара

Власти Первомайского района Оренбургской области ввели режим чрезвычайной ситуации из-за лесного пожара площадью около 150 га. Об этом в понедельник, 20 июля, сообщает группа «Спасатели Оренбуржья» в соцсети «Вконтакте».

Изначально спасатели получили сообщение о возгорании сухой травы в 10 км от населенного пункта Ленинский на фоне установившейся жары в регионе. Прибыв на место происшествия, спасатели обнаружили, что горит и лес общей площадью ориентировочно 150 га.

«Постановлением Администрации Первомайского района от 20.07.2020 № 790-п на территории МО Первомайский район введен режим ЧС», — говорится в сообщении.

Для борьбы с возгоранием губернатор Оренбургской области создал региональный оперативный штаб, сообщает пресс-служба правительства региона.

На месте пожара работают специалисты Центра пожаротушения и охраны лесов, а также сотрудники пожарных частей Бузулукской, Курманаевской и Сорочинской. Всего в ликвидации огня принимают участие 84 человека и 36 единиц спецтехники, в том числе самолет ИЛ-76.

«Площадь верхового пожара составляет более 50 га. Лесные насаждения в месте возгорания представляют ленту длиной 6 км, общая площадь возможного распространения может составить до 600 гектаров», — отметили в правительстве области.

Информации о погибших и пострадавших не поступало. Сообщается, что работу пожарных усложняет ветер.

В региональном главке МЧС, в свою очередь, предупредили, что на территории 14 муниципалитетов на 21 июля прогнозируется пятый класс пожарной опасности.

В связи с этим спасатели предупредили местных жителей о признаках приближающегося пожара, среди них устойчивый запах гари, туманообразный дым, а также беспокойное поведение птиц, животных, насекомых, в том числе их миграция в одну сторону. В ночное время суток может наблюдаться зарево на горизонте.

Если существует риск угрозы распространения пожара на населенный пункт, его жителям необходимо срочно эвакуироваться, первыми должны покинуть свои жилища дети, женщины и старики.

«Выводить или вывозить людей надо в направлении, перпендикулярном распространению огня. Двигаться следует только по дорогам, а также вдоль рек и ручьев, а порой и по самой воде», — подчеркнули в ведомстве.

Если задымление очень сильное, эвакуирующимся необходимо прикрыть мокрой тканью рот и нос и продолжать двигаться.

При невозможности покинуть охваченный огнем населенный пункт нужно укрыться в загерметизированных каменных зданиях, на стадионах или убежищах гражданской обороны.

Согласно прогнозам синоптиков, опубликованных МЧС, в области 21 июля местами ожидается гроза. Температура воздуха прогреется до +33 градусов.