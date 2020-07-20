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Россия и Узбекистан задумались о создании лоукостера

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Фото: ТАСС/Анатолий Струнин
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Россия и Узбекистан могут создать совместный лоукостер для перевозок пассажиров и грузов. Об этом говорится в сообщении, опубликованном 20 июля на сайте Минтранса РФ по итогам заседания подкомиссии по сотрудничеству в сфере транспорта Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Россией и Узбекистаном.

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«Стороны рассмотрели актуальные вопросы двустороннего сотрудничества, уделив особое внимание взаимодействию в сфере воздушного транспорта. (...) Кроме того, говорилось о возможности увеличения количества рейсов между двумя странами и создания российско-узбекского лоукост-авиаперевозчика для перевозки пассажиров и грузов», — говорится в сообщении.

Также стороны обменялись информацией о подготовке подписания Меморандума о взаимопонимании между министерствами транспорта России и Узбекистана о развитии сотрудничества в транспортном образовании. Стороны договорились о завершении работы над созданием меморандума в ближайшее время, а также о сотрудничестве в сфере летной годности.

Кроме того, будет продолжена работа над поэтапной реализацией Меморандума о сотрудничестве в области цифровых транспортных систем, подписанного в прошлом году Министерством транспорта Республики Узбекистан и ООО «РТ-Инвест Транспортные Системы».

Ранее, 12 июля, стало известно о планах властей Белоруссии по созданию бюджетной авиакомпании для пассажирских перевозок. Он будет базироваться в аэропорту города Гродно, пишет «Газета.ру». По словам министра транспорта и коммуникаций Белоруссии Алексея Авраменко, Белоруссия также готова к сотрудничеству с зарубежными лоукостерами.

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