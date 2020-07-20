В МИД России заявили о праве исторических районов Ливии на доходы от нефти

Каждый из трех исторических районов Ливии — Триполитания, Киренаика и Феззан — вправе иметь равные возможности получения доходов от эксплуатации нефтяных ресурсов страны. Об этом 20 июля заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«До последнего времени доходы от продажи нефти за рубеж аккумулировались в Центральном банке Ливии, подконтрольном правительству национального согласия. Несмотря на то что большая часть месторождений находится на востоке страны, жители этого региона были лишены возможности пользоваться деньгами, вырученными за продажу углеводородного сырья», — приводит ее слова официальный сайт ведомства.

Такая ситуация спровоцировала приостановку отгрузок ливийской нефти на экспорт. Захарова подчеркнула, что ливийцы должны сами распоряжаться природными ресурсами без какого-либо давления извне.

Для того чтобы каждый из исторических районов страны получал деньги, необходимо создать условия и возобновить слаженную работу общенациональных институтов. В первую очередь речь идет о Ливийской национальной нефтяной корпорации (NOC) и ливийском Центробанке, которые должны обеспечить справедливое распределение доходов от экспорта нефти и газа.

Ранее, в феврале 2020 года, NOC сообщила о потере более $2 млрд из-за простоя нефтяной отрасли, вызванного блокировкой морских нефтяных терминалов, и закрытия месторождений.

19 января крупнейшее нефтяное месторождение Ливии Эш-Шарара было закрыто по требованию работающих там представителей ливийских племен, одновременно было закрыто расположенное недалеко от него месторождение Эль-Филь. С прекращением функционирования этих месторождений вся нефтяная промышленность Ливии фактически остановилась.

Днем ранее Национальная нефтяная корпорация (NOC) Ливии объявила о ситуации форс-мажора после прекращения отгрузки нефти с терминалов побережья залива Сирт. Расположенные там экспортные порты Рас-Лануф, Эс-Сидр, Брега, Эль-Харига и Зувейтина были закрыты в знак протеста.